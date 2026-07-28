Mercato : Ramiro Vaca sur le départ du Wydad

Le Wydad de Casablanca a donné son accord au départ de l’une de ses stars lors de ce mercato estival, après avoir reçu une offre jugée intéressante.

Selon les informations de « Site Info », le Wydad a reçu une offre alléchante du club saoudien d’Al-Riyadh pour s’attacher les services de l’international bolivien Ramiro Vaca.

D’après la même source, les dirigeants du Wydad ont accepté l’offre, tandis que le club d’Al-Riyadh a obtenu l’aval de la Commission de la durabilité financière pour recruter le joueur.

Le Wydad avait recruté Vaca pour un montant de 648.000 dollars, soit l’équivalent de 6 millions de dirhams, avec un contrat de trois ans à la clé.