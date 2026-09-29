Foyers de diphtérie au Maroc: le ministère de la Santé lance un appel

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Après la détection de deux foyers familiaux de diphtérie dans la préfecture d’Agadir Ida-Outanane et la province de Chtouka Aït Baha, dans le Souss-Massa, de nombreuses familles s’interrogent sur les symptômes de cette maladie, appelée « l’aouaya » au Maroc, et sur les moyens de s’en protéger.

Contacté par Le Site info, le pédiatre Moulay Saïd Afif, président de la Société marocaine des sciences médicales, rappelle que les enfants concernés par ces foyers n’avaient pas été vaccinés contre la diphtérie ou n’avaient pas reçu toutes les doses recommandées. La maladie se transmet principalement par les gouttelettes respiratoires et peut aussi se propager lors de contacts rapprochés avec une personne infectée.

Selon le spécialiste, les symptômes peuvent comprendre de la fièvre, un mal de gorge, des douleurs à la déglutition et des difficultés à respirer. L’apparition d’une membrane épaisse grisâtre au fond de la gorge constitue un signe caractéristique. Une atteinte de la peau est également possible. Les symptômes apparaissent généralement deux à cinq jours après l’exposition. En cas de suspicion, une évaluation médicale rapide est nécessaire pour commencer le traitement adapté.

Moulay Saïd Afif appelle à vérifier la vaccination des personnes ayant été en contact avec les patients, notamment dans les familles, les établissements scolaires et parmi les professionnels de santé exposés. Leur suivi et les mesures préventives, dont les antibiotiques et la mise à jour de la vaccination lorsque celle-ci est indiquée, relèvent des équipes sanitaires. Il invite également les autorités de la santé et de l’éducation à examiner les carnets de vaccination des enfants afin de repérer les doses manquantes.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale indique qu’un cas a été confirmé en laboratoire et que huit autres, parmi lesquels deux décès, font encore l’objet d’investigations et d’analyses. Dès le signalement des foyers, les équipes sanitaires du Souss-Massa ont engagé une enquête pour rechercher d’éventuels autres cas, identifier les personnes ayant été en contact avec les patients et assurer leur suivi.

Le ministère appelle les parents à vérifier les carnets de vaccination de leurs enfants et à rattraper les doses manquantes selon le calendrier national. Toute personne présentant des symptômes évocateurs doit se rendre sans délai dans un établissement de santé et éviter les contacts rapprochés dans l’attente d’une évaluation médicale.

H.M