Real Madrid : José Mourinho aurait tranché sur l’avenir de Brahim Diaz

L’avenir de Brahim Díaz au Real Madrid semble s’éclaircir. Alors que son nom circulait avec insistance sur le marché des transferts, l’international marocain ferait désormais partie des plans de José Mourinho.

Depuis son retour sur le banc madrilène, le technicien portugais évalue l’ensemble de son effectif avant de définir les contours de son projet sportif. Plusieurs joueurs étaient dans l’attente d’une décision concernant leur avenir, dont Brahim Diaz, convoité notamment par Juventus FC.

Selon le média espagnol Defensa Central, proche du Real Madrid, les prestations du Lion de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2026 ont définitivement convaincu Mourinho. Auteur de quatre passes décisives durant le tournoi et acteur majeur du parcours du Maroc jusqu’en quarts de finale, Brahim Diaz aurait marqué des points aux yeux de son nouvel entraîneur.

Toujours d’après la même source, José Mourinho considère le milieu offensif marocain comme un joueur capable d’apporter une réelle valeur ajoutée à son effectif. Le technicien portugais serait convaincu que ses qualités techniques, sa créativité et sa polyvalence peuvent être pleinement exploitées au sein du Real Madrid.

Sauf retournement de situation lors du mercato estival, Brahim Diaz devrait donc poursuivre son aventure sous les couleurs madrilènes et s’inscrire dans le projet porté par José Mourinho.

D.Y