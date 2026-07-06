La FIFA suspend la sanction de Balogun: la Belgique en colère

Par LeSiteinfo avec MAP

A quelques heures du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre les États-Unis et la Belgique, l’attaquant américain Folarin Balogun se retrouve au centre d’une controverse qui dépasse désormais le seul cadre sportif.

Expulsé lors du précédent match des États-Unis face à la Bosnie-Herzégovine, Balogun devait initialement purger une suspension automatique d’un match. Mais la FIFA a finalement décidé de lever cette sanction, autorisant le buteur américain à disputer le rendez-vous de ce lundi face aux Diables rouges. L’instance mondiale a indiqué que la suspension avait été mise en sursis en application de l’article 27 de son Code disciplinaire, sans fournir d’explication détaillée sur les motivations de cette décision.

Cette volte-face a provoqué une réaction immédiate de la Fédération belge de football (RBFA), qui s’est dite « stupéfaite » par cette décision. Dans un communiqué, elle dénonce un manque total de transparence de la FIFA, affirmant n’avoir reçu ni notification officielle ni justification juridique concernant la levée de la suspension du joueur américain. La fédération belge estime que sa demande d’explications a été assimilée à tort à un appel formel par l’instance mondiale.

La RBFA a également annoncé qu’elle contesterait officiellement la participation de Balogun si celui-ci prenait part au huitième de finale face à la Belgique. Elle considère que cette affaire soulève des questions de respect des règlements, d’équité sportive et de crédibilité des procédures disciplinaires de la FIFA, précisant qu’elle entend poursuivre toutes les voies de recours à sa disposition afin de défendre l’intégrité de la compétition.

Cette affaire, largement commentée dans le monde du football, ajoute une forte tension autour d’une affiche déjà très attendue, alors que la qualification pour les quarts de finale se jouera dans un climat marqué par une vive polémique autour des décisions disciplinaires de la FIFA.

S.L.