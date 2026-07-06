Mondial 2026: Queiroz annonce son départ après l’élimination du Ghana

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur des Blacks Stars, Carlos Queiroz a annoncé, dimanche, son départ au lendemain de l’élimination de l’équipe ghanéenne face à la Colombie (1-0) en 16e de finale de la Coupe du monde 2026.

« Je quitte cette aventure avec la fierté de ce que nous avons accompli, mais aussi avec la saine insatisfaction de ceux qui ont toujours voulu davantage », a souligné le technicien portugais sur son compte Instagram.

Lors de son arrivée à la tête des Blacks Stars en avril dernier, la Fédération ghanéenne de football n’avait pas précisé la durée du contrat au-delà de la Coupe du monde.

Le technicien portugais (73 ans) qui a dirigé d’autres sélections lors de précédentes éditions de la Coupe du monde à savoir, le Portugal en 2010 et l’Iran en 2018 et 2022, a succédé à Otto Addo, remercié après la défaite de l’équipe ghanéenne en match amical contre l’Allemagne (2-1).

Carlos Queiroz qui a également entrainé le Real Madrid en 2003-2004, compte aussi des expériences à la tête du Qatar et d’Oman, après la Colombie ou encore l’Egypte.

Les Blacks ont été qualifiés à la phase à élimination directe de ce Mondial-2026 parmi les meilleurs troisièmes avec au compteur une victoire, un nul et une défaite. L’équipe ghanéenne avait réussi à atteindre les quarts de finale lors de l’édition de 2010, avant d’être éliminée par l’Uruguay.

S.L