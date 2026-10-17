Octobre Rose : Mazagan mise sur la sensibilisation et le dépistage précoce

Fidèle à son engagement en faveur du bien-être de ses collaborateurs, Mazagan Beach & Golf Resort se mobilise à l’occasion d’Octobre Rose à travers plusieurs actions de sensibilisation et de prévention du cancer du sein, avec un objectif central : rappeler l’importance du dépistage précoce.

Dans la continuité des initiatives menées les années précédentes, le resort propose un programme de dépistage gratuit du cancer du sein à ses collaboratrices âgées de 40 ans et plus. Celui-ci débute par une consultation médicale initiale, suivie, lorsque cela est indiqué, d’une mammographie et une échographie. Les collaboratrices présentant des symptômes inhabituels peuvent également bénéficier d’une évaluation médicale et de conseils adaptés à leur situation.

Jacques Claudel, Directeur Général de Mazagan Beach & Golf Resort, déclare : « Le bien-être de nos collaborateurs est au cœur des valeurs de Mazagan. Notre engagement à l’occasion d’Octobre Rose ne se limite pas à la sensibilisation : il consiste également à faciliter l’accès de nos collaboratrices à l’information, à un accompagnement médical et au dépistage préventif, afin de favoriser une intervention adaptée au moment opportun. À travers ces initiatives, nous souhaitons renforcer la culture de la prévention et faire de la santé et du bien-être de nos collaborateurs une priorité au quotidien. »

Tout au long du mois d’octobre, Mazagan complète ce dispositif par des actions de sensibilisation digitales et de terrain. Ces initiatives visent à encourager les collaboratrices à prendre soin de leur santé, à mieux comprendre l’importance du dépistage régulier et à solliciter un avis médical en cas de changement inhabituel ou de symptômes. Au-delà du resort, cette sensibilisation se prolonge naturellement auprès de leur entourage, permettant ainsi de toucher un public plus large et de faire de la prévention du cancer du sein une démarche collective.

A travers cette mobilisation annuelle, Mazagan Beach & Golf Resort réaffirme sa volonté de promouvoir un environnement de travail bienveillant et de faire de la prévention un pilier de sa démarche en faveur du bien-être de ses collaborateurs. Une initiative qui s’inscrit dans une approche durable de la sensibilisation à la santé et qui rappelle l’importance d’agir précocement face au cancer du sein.

S.L.