Ministère de l’Education nationale: cérémonie de passation des pouvoirs entre Nabil Benabdallah et Saad Berrada

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Par LeSiteinfo avec MAP

La cérémonie de passation des pouvoirs entre Nabil Benabdallah, que le Roi Mohammed VI a nommé ministre de l’Education nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, et son prédécesseur Mohamed Saad Berrada, s’est déroulée, vendredi à Rabat.

A cette occasion, Benabdallah a exprimé sa gratitude pour la Haute Confiance placée en lui par le Roi, mettant l’accent sur les défis et les attentes de ce secteur « essentiel et fondamental ».

Il a salué les efforts déployés dans ce secteur au Maroc, exprimant « une forte détermination, basée sur les acquis accumulés, de relever les défis et de faire progresser ce secteur vital, qui constitue un pilier essentiel de tout processus de développement ».

Le ministre a ajouté que l’action s’appuierait sur la complémentarité, la coopération et la synergie pour atteindre l’ensemble des objectifs escomptés.

De son côté, Berrada s’est dit honoré d’avoir assumé la responsabilité de ce ministère pendant près de deux ans, aux côtés des différentes composantes du ministère et de ses partenaires, afin de poursuivre la mise en œuvre de la réforme de l’éducation conformément aux priorités de la feuille de route 2022-2026, parallèlement aux efforts visant à promouvoir le sport national.

Après avoir exprimé ses vœux de plein succès aux ministres du nouveau gouvernement dans leurs fonctions, il a souligné l’importance de poursuivre la réalisation des chantiers en cours, de faire avancer l’école marocaine et de promouvoir le sport national afin de répondre aux attentes du Roi Mohammed VI et aux aspirations des citoyens et des citoyennes.

Pour sa part, Kamal Hachoumi, ministre délégué auprès du ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, chargé du Préscolaire et de la Lutte contre la Déperdition scolaire, a fait part de sa fierté de la Haute Confiance placée en lui par Sa Majesté le Roi, soulignant l’importance de ce département dans la consolidation du développement escompté, qui, selon lui, ne saurait se concrétiser sans la mise à niveau de l’école dans toutes ses composantes.

Il a également exprimé sa fierté de travailler aux côtés d’une équipe harmonieuse disposant d’un référentiel intégré pour servir les intérêts du pays, à commencer par le préscolaire et la lutte contre la déperdition scolaire, tout en mettant l’accent sur la nécessité de « capitaliser sur les acquis et les réalisations, et de s’appuyer sur les cadres du ministère dans toute leur diversité, aux niveaux central, régional et local ».

S.L.