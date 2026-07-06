Maroc-France : Saibari et Chadi Riad toujours incertains

À quelques jours du quart de finale très attendu entre le Maroc et la France ce jeudi à Boston, les Lions de l’Atlas pourraient devoir composer sans deux éléments importants de leur effectif : Ismael Saibari et Chadi Riad.

Selon les informations du journal français L’Équipe, les deux joueurs sont incertains pour cette affiche capitale, une situation qui inquiète le staff marocain malgré la qualification convaincante obtenue face au Canada (3-0), samedi dernier.

L’attaquant Ismael Saibari, pièce importante du dispositif offensif marocain, s’est rapidement plaint d’une douleur à la cuisse lors de la rencontre contre les Canadiens. Touché physiquement, il a été contraint de quitter ses partenaires dès la 21e minute.

De son côté, l’absence possible de Chadi Riad représenterait également un coup dur pour la défense marocaine, tant le défenseur central s’est imposé comme un élément clé dans l’équilibre défensif des Lions de l’Atlas. Son association avec Issa Diop semble porté ses fruits vu le style de jeu de Mohammed Ouhabi.

Pour pallier ces absences, plusieurs options sont envisagées par le sélectionneur. En défense, Noussair Mazraoui pourrait être repositionné dans l’axe, tandis qu’Anass Salah-Eddine prendrait le couloir gauche. Le latéral de l’AS Roma, prêté la saison passée au PSV Eindhoven, possède un profil offensif intéressant grâce à sa vitesse et sa capacité à se projeter vers l’avant.

Concernant le secteur offensif, Soufiane Rahimi apparaît comme le principal candidat pour remplacer Saibari. L’attaquant marocain dispose des qualités nécessaires pour attaquer la profondeur et exploiter les espaces face à une défense française réputée solide.

Même si le Maroc a déjà montré sa capacité à performer malgré les absences, ces possibles forfaits pourraient peser lourd avant un rendez-vous aussi décisif face aux Bleus. En difficulté et brouillon face au Canada, Mohammed Ouhabi prendra-t-il le risque de titulariser Redouane Halhal face aux quatre fantastiques des Bleus ?

D.Y