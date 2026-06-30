Mondial 2026: la Norvège élimine la Côte d’Ivoire

Par LeSiteinfo avec MAP

La Norvège s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à la Côte d’Ivoire sur le score de 2 buts à 1, mardi au stade d’Arlington (Texas), en seizièmes de finale.

Les Norvégiens ont ouvert le score grâce à Antonio Nusa, auteur d’une superbe frappe enroulée qui a terminé dans la lucarne à la 39e minute.

La sélection ivoirienne est revenue à hauteur à la 74e minute par l’intermédiaire d’Amad Diallo, entré en jeu en seconde période, relançant ainsi la rencontre.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers les prolongations, Erling Haaland a offert la victoire et la qualification aux siens en inscrivant le but décisif à la 86e minute.

L’attaquant de Manchester City a, à cette occasion, porté son total à cinq réalisations depuis le début de la compétition.

La Norvège disputera ainsi le troisième huitième de finale de Coupe du monde de son histoire, après les éditions de 1938 et de 1998.

Elle sera opposée au Brésil, dimanche, pour une place en quarts de finale.

S.L.