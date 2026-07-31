Côte d’Ivoire : La FIF se sépare du sélectionneur des Eléphants Emerse Faé

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération ivoirienne de Football (FIF) a annoncé, vendredi, la fin de sa collaboration avec le sélectionneur des Éléphants, Emerse Faé, dont le contrat est arrivé à échéance le 31 juillet et ne sera pas renouvelé.

« Le contrat de M. Emerse Faé, sélectionneur de l’équipe nationale A de Côte d’Ivoire, est arrivé à son terme le 31 juillet 2026 et ne fera pas l’objet d’un renouvellement », a indiqué la FIF dans un communiqué.

Le Comité exécutif de la FIF a salué le travail accompli par le technicien ivoirien, mettant en avant son engagement et son professionnalisme au service de la sélection nationale.

Les résultats obtenus sous la direction d’Emerse Faé « demeureront une part importante de l’histoire récente du football ivoirien », a ajouté l’instance dirigeante du football ivoirien, précisant que le nom du nouveau sélectionneur des Éléphants sera annoncé « en temps opportun ».

Emerse Faé avait été nommé sélectionneur par intérim en janvier 2024 après le limogeage de Jean-Louis Gasset, à la suite de la lourde défaite contre la Guinée équatoriale (4-0) lors de la CAN 2023.

Il avait conduit les Éléphants à un sacre historique à domicile en remportant cette édition de la manifestation footballistique continentale, avant d’être confirmé à son poste en février de la même année.