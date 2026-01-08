« Paloma », une nouvelle sculpture installée au musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain

La Fondation Nationale des Musées (FNM) réaffirme sa volonté d’inclure l’art dans l’espace urbain, en dévoilant une nouvelle sculpture installée sur l’esplanade du musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain (MMVI), à Rabat, le mercredi 7 janvier 2026.

Cette œuvre majestueuse en granit, conçue par Ben & Yannick Jakober à Majorque en 2006, dialogue harmonieusement avec le Guerrier Massaï d’Ousmane Sow, le cheval de Fernando Botero, ainsi que des sculptures d’Arman, d’Ikram Kabbaj, de Farid Belkahia et de Niki de Saint Phalle. Le parvis devient, ainsi, un véritable musée à ciel ouvert, où les œuvres se complètent et créent un parcours artistique vivant et accessible à chacun, en plein cœur de Rabat.

Paloma, qui signifie « colombe », est un symbole universel de paix et d’harmonie. Sa présence sur le parvis du MMVI offre un message fort incarnant le vivre-ensemble et la coexistence, valeurs profondément enracinées dans l’identité marocaine. Cette installation prend tout son sens durant la célébration de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) organisée cette année au Maroc, confirmant ainsi la force de l’art et du football pour rapprocher les peuples autour d’une passion commune.

L’espace public se transforme ainsi en un lieu de partage, de contemplation et de rencontre avec la créativité. Cette sculpture est une généreuse donation de l’Association « Maroc, Art et Culture » qui

s’est donnée pour mission de soutenir la culture et les musées. Ce mécénat intervient dans le cadre d’un partenariat pérenne avec la Fondation Nationale des Musées.

La Fondation se réjouit de la confiance que lui témoignent prêteurs, donateurs et mécènes, lui permettant de poursuivre son engagement envers la valorisation et diffusion du patrimoine culturel et artistique, tout en rendant l’art accessible à tous.