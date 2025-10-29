Cambriolage du Louvre: deux suspects reconnaissent « partiellement » les faits, les bijoux toujours introuvables

Par LeSiteinfo avec MAP

Les deux suspects interpellés samedi en région parisienne et placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur le cambriolage spectaculaire commis le 19 octobre au musée du Louvre, ont « partiellement reconnu » les faits, mais les bijoux dérobés demeurent introuvables, a annoncé mercredi la procureure de Paris, Laure Beccuau.

Les deux hommes, âgés d’une trentaine d’années, « ont partiellement reconnu leur participation aux faits devant les enquêteurs », a déclaré Mme Beccuau lors d’une conférence de presse, précisant qu’ »ils sont actuellement en cours de présentation devant les magistrats » en vue de leur inculpation pour « les infractions de vol en bande organisée, faisant encourir la peine de 15 ans de réclusion criminelle », et pour « association de malfaiteurs », faisant encourir la peine de 10 ans en prison.

Ils sont soupçonnés d’être ceux qui ont « pénétré dans la galerie d’Apollon pour s’emparer des bijoux », selon la procureure qui précise que « rien ne permet à ce stade d’affirmer que les malfaiteurs auraient bénéficié d’une complicité quelconque au sein du musée ».

Si les enquêteurs, a-t-elle dit, ont pu identifier « avec certitude l’implication de quatre malfaiteurs », ils n’excluent pas pour autant la possibilité d' »un niveau plus large avec un commanditaire voire les personnes susceptibles d’être destinataires ».

Malgré les « avancées » de l’enquête, Mme Beccuau regrette que les bijoux dérobés (dont huit joyaux de la couronne de France estimés à 88 millions d’euros) « ne sont pas encore en notre possession ».

« Je veux garder l’espoir qu’ils seront retrouvés et pourront être rendus au musée du Louvre et à la nation », a affirmé la procureure de Paris qui prévient que « ces joyaux sont dorénavant bien évidemment invendables (…) quiconque les achèterait se rendrait coupable à son tour de recel de ce crime », avant de conclure : « il est encore temps de les restituer ».