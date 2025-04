Oiseaux du Mexique : envols croisés entre deux cultures (VIDEO)

Le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech a accueilli l’exposition inédite Oiseaux du Mexique. Cette rencontre artistique met à l’honneur la richesse culturelle du Mexique à travers le regard croisé de créateurs mexicains et marocains.

Une invitation au voyage, à la découverte de symboles, de couleurs et de traditions qui unissent les deux pays. Comme l’a souligné Mabelle Gomez Oliver, ambassadrice du Mexique au Maroc, cette exposition célèbre « la créativité, l’inspiration et le talent des experts marocains et mexicains » et met en lumière les liens profonds entre le Mexique et le Maroc dans le domaine de l’art et de la culture.