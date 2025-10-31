SIDATTES 2025: l’investissement responsable au cœur du développement durable des oasis

Le 30 octobre 2025, à Erfoud, en marge de la 14ème édition du Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES 2025), l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) a organisé en partenariat avec le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), l’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) et le Commissariat du Salon (ASIDMA), le Forum de l’Investissement sous le thème : « L’investissement responsable pour le développement du palmier dattier et des oasis ».

Véritable rendez-vous stratégique pour les acteurs de la filière phoenicicole, le Forum s’est affirmé comme étant une plateforme d’échange et d’action collective autour des enjeux du développement durable des zones oasiennes.

Deux tables rondes ont permis d’aborder des questions centrales pour l’avenir de zones oasiennes. La première s’est penchée sur la gestion intégrée des ressources en eau, pilier essentiel pour la préservation et la pérennité des zones oasiennes, tandis que la seconde a ouvert le débat sur l’investissement responsable en tant que levier incontournable d’une croissance équilibrée conciliant performance économique, équité sociale et respect de l’environnement.

Ces échanges ont réuni les principaux acteurs institutionnels et économiques du secteur, à savoir les Directions centrales et régionales, les établissements publics relevant du Département de l’Agriculture, le Groupe Crédit Agricole du Maroc, la Fédération Interprofessionnelle des Dattes, ainsi qu’un large panel d’investisseurs et d’organisations professionnelles.

Au terme de ces échanges, les intervenants ont souligné l’importance de promouvoir des modèles d’investissement résilients, capables de s’adapter aux effets du changement climatique, de préserver le patrimoine écologique et culturel des oasis. Ils ont également mis en relief le rôle déterminant que jouent, aujourd’hui, les oasis dans la sécurité alimentaire, la création d’emplois au niveau local notamment en faveur des jeunes et des femmes, la stabilisation des populations rurales et la transmission d’un patrimoine écologique et culturel unique.

S’inscrivant pleinement dans les orientations de la stratégie “Génération Green 2020-2030”, le Forum de l’Investissement confirme la volonté collective de valoriser la filière phoenicicole et de promouvoir un modèle de développement agricole responsable et inclusif.

A travers cette édition, le Salon SIDATTES confirme son rôle en tant que plateforme de référence nationale et internationale pour la valorisation de la filière du palmier dattier. Il illustre l’ambition du Maroc de développer une agriculture compétitive, durable et inclusive, tout en affirmant le rôle moteur du Royaume dans la promotion d’une agriculture durable, inclusive et compétitive.

S.L.