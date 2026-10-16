Météo Maroc: les prévisions du samedi 17 octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 17 octobre 2026.

– Averses orageuses sur le Rif, la Méditerranée, l’Oriental, l’Atlas et le Sud-est.

– Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques nord et la Méditerranée la matinée.

– Pluies faibles sur les plaines atlantiques nord et centre notamment la nuit.

– Rafales de vent modérées sur les provinces Sud.

– Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 25/28°C sur les provinces sahariennes et de 15/20 ailleurs.

– Température en hausse sur le Sud-est et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.