Météo Maroc: les prévisions du samedi 17 octobre 2026
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 17 octobre 2026.
– Averses orageuses sur le Rif, la Méditerranée, l’Oriental, l’Atlas et le Sud-est.
– Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques nord et la Méditerranée la matinée.
– Pluies faibles sur les plaines atlantiques nord et centre notamment la nuit.
– Rafales de vent modérées sur les provinces Sud.
– Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 25/28°C sur les provinces sahariennes et de 15/20 ailleurs.
– Température en hausse sur le Sud-est et en baisse partout ailleurs.
– Mer belle à peu agitée sur la méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.