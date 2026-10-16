VIDEO. CAN Futsal: le Maroc domine la Libye (6-0) et confirme sa suprématie dans le groupe A

Déjà qualifiée pour les demi-finales à l’issue de la deuxième journée, la sélection marocaine a bouclé la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de futsal sur un parcours sans faute, en s’imposant face à son homologue libyenne sur le score de 6 buts à 0.

Cette rencontre, comptant pour la troisième et dernière journée du groupe A, s’est déroulée vendredi soir à la salle couverte du complexe sportif Prince Moulay Abdellah, à Rabat.

Les buts de la sélection marocaine ont été inscrits par Soufiane El Mesrar (3e, 8e et 24e minutes), Othmane Idrissi (12e et 30e minutes) et Bilal Bakkali (30e minute).

Grâce à cette victoire, le Maroc termine la phase de groupes en tête du groupe A avec neuf points, à la faveur de trois succès consécutifs.

Lors de la première journée, les Lions de l’Atlas avaient dominé l’Algérie (4-0), avant de s’imposer face à la Zambie (7-0) lors de la deuxième journée.