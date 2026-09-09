Casablanca: Nabila Rmili ordonne l’évacuation du siège du CMC

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La présidente du Conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili, a ordonné l’évacuation des locaux du Cercle municipal de Casablanca tennis club (CMC).

Dans un courrier, le Conseil communal affirme que les locaux constituent un bien appartenant à la commune et qu’ils sont occupés sans fondement juridique. La décision prévoit également la suspension de l’ensemble des activités qui y sont organisées.

Contacté par Le Site info, le président du club, Abdelilah Bennis, a indiqué que ni lui ni les membres de son bureau n’avaient reçu officiellement cette décision. Selon lui, le courrier aurait été adressé à l’ancien président du club, une démarche qui a suscité son étonnement.

Il a également appelé le Conseil de Casablanca à produire un document juridique établissant que les locaux appartiennent effectivement à la commune, estimant qu’une telle décision ne pouvait être prise sans preuves ni arguments juridiques. À défaut, le club se dit prêt à engager toutes les procédures légales nécessaires afin de défendre son droit de conserver son siège.

Le président du CMC a enfin précisé que ce différend ne datait pas d’aujourd’hui, mais remontait à plusieurs années. Il s’est toutefois déclaré disposé à accepter la décision si le Conseil de la ville présente un titre juridique prouvant que les locaux sont bien une propriété communale.

H.M.