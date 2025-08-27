Casablanca : Nabila Rmili annonce la fin des travaux de réaménagement des accès à la ville

Nabila Rmili, maire de Casablanca, a annoncé sur sa page officielle Facebook l’achèvement des travaux d’aménagement des entrées de la capitale économique, désormais comparables à celles des grandes métropoles.

Les accès à Casablanca, tant au sud qu’au nord de la ville, se sont transformés en paysages impressionnants qui émerveillent aussi bien les Casablancais que les visiteurs.

L’entrée sud de la ville, au niveau de l’échangeur de Sidi Maârouf, a ainsi fait l’objet d’une réhabilitation dans le cadre d’un projet inédit au niveau national. Il s’agit de la création d’un échangeur routier à plusieurs niveaux, conçu selon une combinaison ingénieuse des modèles « trèfle » et « turbine ». Le projet a intégré la construction de huit ouvrages d’art innovants (ponts et prolongements) enjambant ou passant sous l’autoroute, ainsi que la réorganisation et la création de nouveaux passages. À l’entrée et à la sortie de cet échangeur, cinq voies seront disponibles dans chaque sens de circulation.

Le coût global du projet s’élève à environ 500 millions de dirhams, financés conjointement par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de l’Intérieur, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, ainsi que le Conseil de la région Casablanca-Settat.