Casablanca : mobilisation collective pour accélérer les chantiers prioritaires

La commune de Casablanca a tenu, mardi, la Conférence des présidents, sous le thème « Mobilisation collective pour l’accélération des chantiers prioritaires ».

Présidée par la présidente du Conseil de la commune, Nabila Rmili, cette rencontre a constitué une occasion pour faire le point sur l’état d’avancement des grands chantiers en cours, évaluer leur impact territorial, et définir les priorités de la phase à venir.

La rencontre a réaffirmé la nécessité d’une mobilisation collective, d’un renforcement de la coordination et d’une intensification de la communication, en vue d’accélérer la mise en œuvre des projets et d’en maximiser l’impact sur la vie quotidienne des Casablancais.

Une attention particulière a été portée à l’échelle des arrondissements, dans un esprit d’équilibre et d’équité territoriale et de performance dans la gestion de proximité, notamment en matière de mobilité urbaine, d’espaces verts et de cadre de vie.

Un exposé détaillé a également été présenté sur le processus de révision des contrats de propreté à l’échelle de la commune, avec la volonté affirmée de poursuivre la concertation avec l’ensemble des arrondissements et d’aboutir à des recommandations concrètes en matière d’approche, de gouvernance et de dispositifs opérationnels innovants de proximité.

A cette occasion, Mme Rmili a salué les avancées réalisées sur le terrain, tout en insistant sur les défis structurels qui appellent une vigilance quotidienne, une coordination accrue entre les différents acteurs – au niveau communal comme au sein des arrondissements – et une gouvernance toujours plus efficiente.

Elle a également affirmé que l’ambition de Casablanca ne se mesure pas uniquement au nombre de projets lancés, mais à leur efficacité réelle, à leur impact durable et à la capacité collective à les porter dans une logique de bonne gouvernance, d’engagement de terrain, et d’intelligence collective.

Cette réunion a également été l’occasion pour faire un tour d’horizon des projets structurants appelés à façonner le nouveau visage de Casablanca, ville métropolitaine en devenir. Parmi lesquels : le projet de création de la nouvelle plateforme agroalimentaire, et l’usine d’enfouissement et de valorisation des déchets, illustrant l’évolution du système de propreté urbaine vers des modèles plus durables et innovants en conformité avec la vision environnementale de la ville.

L’état global de plusieurs projets d’infrastructures, d’équipements communaux, de mobilité et d’aménagement d’espaces verts a été passé en revue, ainsi qu’un état des lieux des ressources humaines et financières de la commune.

Cette rencontre s’est tenue en présence des vice-présidents, des membres du bureau du conseil, des présidents d’arrondissement, du directeur général des services, ainsi que des responsables des Sociétés de Développement Local « Casablanca Prestations » et « Casablanca Baia ».