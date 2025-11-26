Manal Benchlikha, nouvelle ambassadrice de la marque FIAT au Maroc

FIAT officialise son partenariat avec Manal Benchlikha, icône de la scène musicale marocaine et artiste au rayonnement international, en tant que nouvelle ambassadrice officielle de la marque au Maroc. Cette collaboration stratégique marque une étape majeure dans l’évolution de l’expression de FIAT dans le Royaume.

Artiste audacieuse, libre, moderne et engagée, Manal est devenue en quelques années l’une des voix les plus influentes de sa génération. Son univers créatif—où héritage marocain et modernité dialoguent harmonieusement—résonne profondément avec l’identité contemporaine que FIAT façonne au Maroc. Dans son storytelling personnel, l’artiste évoque d’ailleurs un lien émotionnel fort avec la marque, faisant de ce partenariat un choix naturel et authentique.

Un partenariat qui incarne l’ADN de FIAT

Par son style avant-gardiste, son élégance spontanée et sa capacité à fédérer une communauté massive, diverse et engagée, Manal reflète les valeurs essentielles qui définissent FIAT aujourd’hui :

Liberté d’expression et de mouvement

Créativité au service de l’identité

Spontanéité, fraîcheur et proximité

Une vision d’un Maroc contemporain, ouvert, créatif et inspirant

Artiste qui bouscule les codes, Manal représente une nouvelle génération qui affirme sa voix, s’affirme dans son authenticité et inspire la jeunesse marocaine.

« L’alliance entre FIAT et Manal met en scène une convergence naturelle entre une marque iconique, solidement ancrée dans la culture marocaine, et une artiste qui exprime avec élégance la modernité de son héritage. À travers ce partenariat, nous souhaitons mettre en valeur ce qui nous rapproche : une identité marocaine riche, empreinte de générosité et de joie de vivre, en constante évolution, capable de se réinventer tout en restant fidèle à ses racines, une vision qui résonne pleinement avec l’esprit FIAT. » Jaouad Mabrour, Directeur de la marque FIAT au Maroc.

En tant qu’ambassadrice officielle, Manal sera également marraine du volet « Musique » du “FIAT Comedy & Music Show 2025”, un programme événementiel fédérateur qui associe musique, créativité, humour et nouvelles formes d’expression artistique.

Ce partenariat donnera naissance à :

Des contenus musicaux, artistiques et lifestyle exclusifs

Une présence de l’artiste dans les campagnes majeures de la marque FIAT au Maroc

Une évolution de l’expression visuelle et culturelle de la marque

Une contribution créative permettant à FIAT d’ancrer son identité dans une nouvelle ère culturelle marocaine

À travers cette collaboration, FIAT affirme son ambition de se reconnecter profondément au public marocain, dans un contexte où les marques doivent plus que jamais comprendre, refléter et enrichir les usages culturels locaux.

Cette stratégie s’inscrit pleinement dans l’orientation portée par Stellantis au Maroc : renforcer la proximité avec les consommateurs, allier émotion et innovation, et célébrer un Maroc vibrant, pluriel et créatif.