Intoxication alimentaire à Sefrou : 15 personnes hospitalisées

A la Une

Mercredi, 15 personnes ont été admises aux urgences de l’hôpital provincial Mohammed V de Sefrou après avoir été victimes d’une intoxication alimentaire.

Selon les informations obtenues par Le Site info, les victimes ont consommé un repas chez un snack ambulant avant d’éprouver, quelques heures après, de violentes douleurs abdominales, accompagnées de diarrhées aiguës et de nausées. Elles ont été transportées au service des urgences de l’hôpital provincial Mohammed V de Sefrou, où elles ont reçu les premiers soins.

En effet, les premiers éléments de l’enquête indiquent que toutes les victimes avaient consommé des aliments provenant du même point de vente, situé au centre-ville de Sefrou.

Alertées, les autorités locales se sont rapidement rendues sur place et ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident. Les investigations devront notamment déterminer l’origine de cette intoxication alimentaire et établir d’éventuelles responsabilités.

D.Y