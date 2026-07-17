Sefrou : le bilan de l’intoxication alimentaire s’alourdit à 50 victimes

Quelques heures après les premiers cas signalés, le bilan de l’intoxication alimentaire survenue mercredi à Sefrou s’est considérablement alourdi. Selon les informations de Le Site Info, le nombre de personnes touchées est passé de 15 à 50.

Les victimes avaient consommé des repas achetés auprès d’un vendeur ambulant de restauration rapide installé au centre-ville de Sefrou. Peu après, elles ont présenté de violentes douleurs abdominales, accompagnées de diarrhées aiguës et de nausées, nécessitant leur prise en charge au service des urgences de l’hôpital provincial Mohammed V.

Selon la même source, l’ensemble des personnes hospitalisées ont déclaré avoir consommé des aliments provenant du même point de vente, renforçant l’hypothèse d’une intoxication alimentaire collective.

Face à l’augmentation du nombre de victimes, les autorités locales se sont mobilisées et poursuivent l’enquête ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident, d’en déterminer les causes exactes et d’établir les éventuelles responsabilités.

D.Y