Maroc : le procès de Mustapha Lakhsem reporté au 29 septembre

Le tribunal de première instance de Sefrou a décidé, mardi, de reporter au 29 septembre prochain le procès du champion du monde et actuel président de la commune d’Imouzzer Kandar, Mustapha Lakhsem, poursuivi pour des faits présumés de mauvaise gestion et de détournement de fonds publics.

Ce report est motivé par la grève des avocats observée cette semaine.

Pour rappel, Mustapha Lakhsem avait présenté sa démission de la présidence du conseil communal d’Imouzzer Kandar, invoquant un « blocage » qui, selon lui, a entravé la réalisation des projets et empêché la ville de poursuivre son développement.

À noter que le juge d’instruction près la Cour d’appel de Fès avait achevé, fin mai 2025, l’instruction détaillée dans cette affaire portant sur des soupçons de détournement et de dilapidation de deniers publics. Le dossier a ensuite été transmis au procureur général du Roi, qui a décidé de le renvoyer devant le tribunal de Sefrou, compétent pour en connaître.