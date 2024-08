Baisse des prix des légumes : un professionnel explique les raisons

Les prix de la plupart des légumes dans les marchés de la ville de Casablanca ont connu une légère baisse.

Abderrazak Chabbi, président de l’Association du marché de gros de légumes et fruits de Casablanca, a déclaré à Le Site Info que l’offre de légumes est largement disponible et que les prix sont abordables.

Chabi a précisé que les prix des légumes comme les pommes de terre et les oignons sont stables depuis plus d’un mois à Casablanca, notant que cette période, marquée par les vacances d’été, est caractérisée par une baisse de la demande et une augmentation de l’offre.

Notre interlocuteur a révélé que le prix des pommes de terre sur le marché de gros varie entre trois dirhams et quatre dirhams et demi en fonction de la qualité, tandis que le prix des oignons est d’un dirham, avec des variations possibles selon la qualité.

Chabi a observé une grande différence entre les prix des légumes sur le marché de gros et ceux pratiqués dans les marchés de détail, indiquant que l’écart important est injustifié.