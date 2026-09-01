Pouvoir d’achat, emploi, logement, électricité: ce que le PAM promet aux Marocains

À moins d’un mois des élections législatives du 23 septembre 2026, le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a dévoilé, ce mardi 1er septembre à Rabat, les grandes lignes de son programme électoral.

Présenté à l’hôtel Sofitel en présence de plusieurs figures du parti, dont Fouzi Lekjaa, Mehdi Bensaid, Fatima Zahra Mansouri, Abdellatif Ouahbi et Azzedine El Midaoui, ce programme met notamment l’accent sur le pouvoir d’achat, l’emploi, le logement et l’intégration des jeunes.

Le PAM place ainsi la question des prix des produits de première nécessité parmi ses principales priorités. Le parti s’engage à œuvrer pour ramener les prix des produits de base à leur « niveau naturel », à travers une intervention articulée autour de deux axes : la réorganisation structurelle des circuits de distribution et une meilleure régulation de l’approvisionnement du marché, notamment à travers une gestion territorialisée de la production et des exportations.

Pour concrétiser cette ambition, le parti propose sept mécanismes, dont la modernisation des marchés de gros, la réorientation des incitations agricoles, l’encadrement des exportations de produits agricoles, la création de sociétés régionales de distribution agricole et d’unités publiques de stockage frigorifique. Le PAM prévoit également d’assainir le circuit des viandes rouges et de mettre en place, en coordination avec le Conseil de la concurrence, un mécanisme destiné à lutter contre les intermédiaires.

Autre engagement annoncé qui n’est pas passé inaperçu: la gratuité totale des factures d’électricité dont le montant mensuel est inférieur à 100 dirhams, sans condition supplémentaire ni démarche administrative.

300.000 jeunes à intégrer chaque année

L’intégration des jeunes constitue également l’un des axes majeurs du programme. Le PAM estime que cette question figure parmi les dossiers les plus urgents de la prochaine étape et entend prolonger les acquis enregistrés durant la période gouvernementale 2021-2026.

Le parti s’appuie notamment sur plusieurs chiffres pour justifier cette priorité : 300.000 élèves quittent chaque année le système scolaire, tandis que 2,9 millions de jeunes âgés de 15 à 29 ans se trouvent en dehors de l’éducation et de la formation professionnelle. Le taux de chômage atteint, lui, 29,2 % chez les 15-24 ans.

Face à cette situation, le PAM propose de passer d’une multiplication de programmes sectoriels jugés insuffisamment coordonnés à une politique nationale intégrée, capable d’accompagner le jeune depuis l’éducation jusqu’à l’emploi, au logement et à la stabilité sociale.

Le parti promet ainsi l’intégration de 300.000 jeunes par an, à travers la création d’une plateforme nationale d’inscription et d’un parcours unifié destiné aux 18-29 ans sortis du système éducatif et de la formation professionnelle.

Le programme prévoit également de généraliser la formation professionnelle et l’apprentissage, avec l’objectif de porter la capacité d’accueil à 150.000 à 200.000 bénéficiaires par an.

À cela s’ajoute le programme « Compétences 2030 », qui doit permettre 500.000 opérations de formation et de reconversion, avec un financement lié aux résultats. Le PAM propose également un dispositif baptisé « Premier contrat de travail », destiné à offrir à environ 500.000 jeunes leur première expérience professionnelle sur cinq ans.

100.000 solutions de logement pour les jeunes

La question du logement figure elle aussi parmi les engagements annoncés. Le PAM promet de garantir environ 100.000 solutions de logement destinées aux jeunes sur la période 2027-2031.

À travers cet ensemble de mesures, le parti entend faire de l’insertion économique et sociale des jeunes un axe structurant de son programme, avec un objectif affiché : éviter qu’un jeune Marocain ne reste durablement en dehors de l’éducation, de la formation ou du marché du travail.

Le programme présenté à Rabat cherche ainsi à articuler pouvoir d’achat, emploi et accès au logement autour d’une même ambition : renforcer les conditions d’intégration économique et sociale et répondre aux principales préoccupations des ménages et de la jeunesse à l’approche des législatives du 23 septembre.

Cinq pactes pour structurer le programme

Le PAM assure que les engagements présentés ne relèvent pas de simples promesses électorales. Le parti affirme vouloir défendre des engagements « réalistes », assortis d’un coût, de sources de financement et d’une capacité effective de mise en œuvre. Il insiste également sur la nécessité d’une volonté politique, d’une bonne gouvernance et du principe de responsabilité assortie de reddition des comptes.

L’ensemble du programme est structuré autour de cinq pactes que le parti présente comme des priorités pour « reconstruire l’équilibre et la cohésion » de la société et préserver les conditions de sécurité stratégique du Maroc.

Il s’agit du Pacte du pouvoir d’achat, du Pacte de l’intégration des jeunes, du Pacte de la citoyenneté, du Pacte de la sécurité et, enfin, du Pacte de la croissance et de la durabilité.

À travers cette architecture, le PAM cherche à articuler les réponses aux préoccupations immédiates des ménages — notamment les prix et les factures d’électricité — avec des mesures de plus long terme portant sur l’emploi, la mobilité, le logement et l’insertion des jeunes.

Soufiane Laraki