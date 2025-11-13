Vente de viande impropre à la consommation : deux bouchers en détention à Marrakech

Le parquet près le tribunal de première instance de Marrakech a ordonné, ce jeudi, la poursuite en détention de deux bouchers, accusés de transport et de vente de viande avariée, et leur incarcération à la prison locale d’El Oudaïa.

Selon une source citée par Site Info, cette décision intervient après la prolongation de la garde à vue des deux suspects, décidée mercredi par le parquet afin d’approfondir l’enquête. Les deux hommes ont été présentés à la justice aujourd’hui, avant d’être placés en détention.

Le principal accusé, propriétaire d’une boucherie située dans le quartier Al Massira II, est poursuivi pour possession, exposition, vente et transport de viande dans des conditions insalubres. Le second suspect, employé du premier, est quant à lui poursuivi pour complicité dans cette infraction portant atteinte à la sécurité alimentaire.

Cette mesure ferme traduit la détermination des autorités judiciaires de Marrakech à lutter avec rigueur contre toutes les formes de fraude alimentaire, afin de protéger la santé des consommateurs et de préserver la sécurité alimentaire publique.