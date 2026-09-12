PPS : Nabil Benabdellah dévoile ses priorités pour les prochaines législatives (VIDEO)

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a choisi de s’adresser directement aux Marocains à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les appelant à soutenir le parti lors des élections législatives prévues le 23 septembre prochain.

À travers cette vidéo, Nabil Benabdellah, secrétaire général du PPS, a voulu faire passer des messages clairs reflétant l’image de son parti, qui se veut à l’écoute des préoccupations des citoyens marocains, défend leurs intérêts et propose une vision claire pour un Maroc plus juste, plus digne et plus prospère.

Le secrétaire général du « Livre » a indiqué que son programme électoral, placé sous le slogan « Nzaâmo kamlin 3la l-Kitab », vise notamment à mettre en place un système de santé solide, à travers la construction d’hôpitaux de qualité, tout en garantissant des soins de santé et une protection sociale à la hauteur des attentes des citoyens. Il a également plaidé pour une retraite garantissant la dignité des retraités et des personnes âgées.

Benabdellah a par ailleurs appelé à créer davantage d’opportunités d’emploi pour les jeunes afin de limiter l’émigration vers l’étranger, ainsi qu’à garantir l’accès à un logement décent, à même de préserver leur dignité.

Dans le même contexte, le secrétaire général du PPS a critiqué le recours de certains candidats à des pratiques illégales et contraires à l’éthique dans le but de s’attirer les voix des électeurs, estimant que ces comportements portent atteinte au processus démocratique et compromettent l’avenir des citoyens et du pays.

Lors d’un meeting électoral organisé dans la commune d’Aït Amira, dans la province de Chtouka Aït Baha, Benabdellah a souligné que l’achat des voix ne saurait permettre l’élection de responsables plaçant l’intérêt des citoyens au-dessus de toute autre considération. Il contribue, au contraire, selon lui, à faire élire des personnes cherchant à servir leurs intérêts personnels et à accumuler des richesses par des moyens illégitimes.

Le secrétaire général du PPS a enfin estimé que les prochaines élections constituent une occasion de mettre fin à ces pratiques illégales, soulignant que les électeurs ont une grande responsabilité dans le choix de responsables capables d’assumer leur mandat et de respecter leurs engagements tout au long de la législature.