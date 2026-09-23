Législatives: Benabdallah espère des résultats à la hauteur des attentes des Marocains (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah, a exprimé l’espoir que les résultats des élections législatives soient à la hauteur des attentes des citoyennes et des citoyens.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de l’accomplissement de son devoir électoral mercredi à Rabat, M. Benabdallah a exprimé le souhait que le processus électoral se déroule dans les meilleures conditions.

Le secrétaire général a aussi souligné l’importance de la poursuite du processus électoral dans les meilleures conditions jusqu’à l’achèvement du dépouillement des voix et l’annonce des résultats.

Le PPS participe à ce scrutin avec 92 listes regroupant 305 candidats et candidates dans les circonscriptions électorales locales, ainsi que 12 listes et 90 candidates dans les circonscriptions électorales régionales.