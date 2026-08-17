Le ministère des Finances lance un observatoire des prix

La ministre de l’Économie et des Finances a annoncé, le 13 août à Rabat, une réorganisation de son département, reposant notamment sur la création d’un observatoire des prix et d’une division dédiée aux réserves de sécurité.

L’observatoire aura pour mission de centraliser et d’analyser les données relatives aux prix, à la concurrence et aux circuits d’approvisionnement, afin de détecter d’éventuelles hausses anormales sur les marchés.

La division des réserves de sécurité sera, quant à elle, chargée de suivre les stocks stratégiques de produits sensibles, notamment les denrées alimentaires, les matières premières et les ressources énergétiques. Sa mise en place s’inscrit dans un contexte international marqué par les perturbations logistiques et les tensions géopolitiques.

Cette réorganisation intervient alors que le pouvoir d’achat des ménages reste fortement affecté par les fluctuations des prix des produits de première nécessité, de l’énergie et des intrants importés. Son annonce, à quelques semaines des élections législatives, lui confère également une dimension politique particulière.