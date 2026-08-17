Tentatives de passage vers Sebta : Fnideq toujours sous haute surveillance

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La ville de Fnideq est toujours placée sous haute surveillance, avec un dispositif renforcé mobilisant les différentes composantes des forces de sécurité, afin de prévenir toute tentative de passage collectif au niveau de Bab Sebta.

Une source associative a indiqué à Le Site info que les services de sécurité ont renforcé les contrôles à Fnideq, Ksar Sghir et Tanger, ainsi que sur les principaux axes routiers menant au poste-frontière de Bab Sebta.

Fnideq connaît, depuis vendredi soir, une importante mobilisation sécuritaire afin de faire face aux tentatives d’immigration irrégulière, surtout après la diffusion sur les réseaux sociaux d’appels au passage collectif émanant de comptes présentés comme fictifs. Dans le même contexte, une source sécuritaire a affirmé que le déploiement des forces de l’ordre aux abords de Sebta et Melilla a permis d’empêcher toute infiltration collective de migrants en situation irrégulière. La situation au niveau des postes-frontières demeure normale, selon la même source.

Rappelons que samedi matin, un rassemblement d’environ 300 migrants, majoritairement originaires d’Afrique subsaharienne, a été signalé dans les zones montagneuses proches de Sebta. Les forces de l’ordre les ont empêchés de s’approcher de la ville, sans qu’aucun affrontement violent ni dégât matériel ne soit enregistré.

Pour prévenir toute tentative de passage collectif, les autorités ont mobilisé d’importants moyens humains et logistiques, notamment des drones de surveillance, des unités mobiles d’intervention et des camions équipés de canons à eau, afin de limiter les contacts directs avec les candidats à l’immigration.

H.M.