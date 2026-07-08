Météo au Maroc: les températures en hausse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 09 juillet 2026:

– Temps chaud sur les provinces sahariennes et le Sud-Est et assez chaud sur les plaines intérieures nord et centre, le Saiss, l’Oriental, Oulmès et l’intérieur du Souss.

– Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne, avec formations brumeuses ou bruine.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Centre, l’Atlas, le Sud-Est et l’Oriental, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 27/32°C sur l’est des province sahariennes, l’Anti-Atlas et le Sud-Est, de 15/22°C sur l’Atlas, l’Oriental, les côtes et les plaines nord et centre et la rive méditerranéenne et de 22/27°C ailleurs.

– Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et l’extrême sud et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, le Détroit et au nord de Boujdour et peu agitée à agitée au sud de Boujdour.

S.L.