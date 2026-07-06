Casablanca : un important incendie ravage une usine de peinture à Sidi Bernoussi

Un violent incendie s’est déclaré aux premières heures de la matinée de ce lundi dans une usine spécialisée dans la peinture, située sur le boulevard Chefchaouni, dans le quartier de Sidi Bernoussi à Casablanca, provoquant un état de panique parmi les habitants de la zone.

Selon les informations obtenues par Le Site Info, le sinistre n’a fait aucune victime parmi les ouvriers présents sur place, mais a causé d’importants dégâts matériels au sein de l’usine.

Toujours selon nos informations, les éléments de la protection civile se sont rapidement rendus sur les lieux dès l’alerte donnée. Les équipes ont immédiatement engagé les opérations nécessaires afin de maîtriser les flammes et empêcher leur propagation vers les usines voisines.

Par ailleurs, les services de sécurité ont ouvert une enquête en urgence pour déterminer les circonstances exactes de cet incident dramatique.

D.Y