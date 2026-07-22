Un violent incendie ravage un appartement à Agadir

Une vive frayeur a secoué le quartier Al Salam à Agadir ce mercredi matin. Un violent incendie s’est déclaré dans un appartement, provoquant d’importants dégâts matériels mais fort heureusement aucune perte humaine.

Selon les informations recueillies par Le Site Info, les flammes ont ravagé une grande partie du mobilier et des biens présents à l’intérieur du logement. La rapidité avec laquelle le feu s’est propagé, couplée à une épaisse fumée noire s’échappant des fenêtres, a rapidement semé la panique parmi le voisinage et les résidents de l’immeuble.

Alertés dans les plus brefs délais, les éléments de la Protection civile, les autorités locales ainsi que les services de la police se sont immédiatement transportés sur les lieux du sinistre.

Grâce à l’efficacité et à la promptitude des équipes de secours, le feu a pu être maîtrisé à temps, évitant ainsi une propagation tragique aux appartements mitoyens. Par mesure de sécurité, les occupants de l’immeuble ont été rapidement et calmement évacués, ce qui a permis d’écarter tout risque pour intégrité physique des habitants. Aucun blessé n’est à déplorer.

Une enquête a été ouverte par les services compétents sous la supervision du parquet pour déterminer les causes exactes et les circonstances de cet incendie.

D.Y