Casa Tramway: fréquence renforcée après le choc Maroc-Canada

La société Casa Tramway a annoncé, ce samedi 4 juillet, le renforcement de la fréquence de circulation des tramways sur les lignes 1, 2 et 4, afin de faciliter le déplacement des supporters après la rencontre qui opposera la sélection nationale marocaine au Canada dans le cadre de la Coupe du monde.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la société a précisé que la fréquence et le passage des rames seront renforcés à l’issue du match afin d’assurer un transport fluide des supporters.

Casa Tramway a également indiqué que le service prendra fin à son horaire habituel.

D.Y