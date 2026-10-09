Casablanca: qui partagera la scène avec Manal Benchlikha le 21 novembre ?

Qui partagera la scène avec Manal Benchlikha le 21 novembre prochain à Casablanca ? À l’approche de son concert au complexe Mohammed V, la chanteuse entretient le suspense autour de ses invités.

Sur une story Instagram, l’artiste a invité ses abonnés à deviner les noms des artistes qui la rejoindront sur scène. Une question qui a rapidement lancé les spéculations parmi ses fans.

Inkonnu, Stormy, Shaw ou encore Najm figurent parmi les noms évoqués, notamment en raison de leurs récentes collaborations avec Manal. Pour l’heure, aucune de ces participations n’a été officiellement annoncée.

H.M.