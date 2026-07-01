Maroc-Canada: la RAM lance 12 vols spéciaux vers Houston

La victoire de l’Équipe Nationale de football face aux Pays-Bas et sa qualification aux huitièmes de finale de la plus grande manifestation footballistique du monde, ouvre une nouvelle étape de mobilisation pour Royal Air Maroc et pour les supporters marocains. Enthousiasmée par ce succès, la Compagnie Nationale prolonge et amplifie sa mobilisation dans la continuité du dispositif mis en

place lors de la première phase de la compétition et lors des seizièmes de finale.

Après avoir assuré le déplacement de milliers de passionnés lors des précédentes rencontres de la compétition, Royal Air Maroc déploie un nouveau pont aérien afin de permettre aux supporters d’accompagner les Lions de l’Atlas lors de leur prochaine rencontre face au Canada, prévue le samedi 4 juillet à Houston (Texas).

Royal Air Maroc est fière d’exprimer son engagement sportif et patriotique afin de permettre au plus grand nombre de vivre une nouvelle étape historique auprès de nos Lions de l’Atlas. En tant que transporteur officiel de l’Équipe Nationale de football, la Compagnie réaffirme son engagement aux côtés des Lions de l’Atlas. Elle salue leur éclatant succès face à une équipe des Pays-Bas, très compétitive, trois fois finaliste du Mondial. Plus que jamais, le Maroc est lancé dans la compétition à égalité avec les plus grandes nations du football, porteur des espoirs de tout un pays.

Toute l’organisation de Royal Air Maroc, et l’ensemble de ses ressources techniques, logistiques et commerciales sont fièrement engagées en soutien au football national et auprès des supporters. C’est ainsi que la Compagnie se mobilise une fois encore afin de mettre en place, dans des délais particulièrement courts, un nouveau dispositif exceptionnel à destination des milliers de supporters souhaitant se rendre à Houston pour soutenir leur équipe.

Dans ce cadre, Royal Air Maroc déploie un programme aérien exclusif entre Casablanca et Houston. La Compagnie mobilise au total 12 vols directs reliant les deux villes, offrant une capacité de plus de 3000 sièges, afin d’assurer le transport des supporters marocains dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. Ces vols marquent une première pour Royal Air Maroc, qui desservira à cette occasion, la ville de Houston pour la première fois.

Les billets sont proposés à un tarif fixe de 10 000 DH TTC en classe économique, aller-retour, non modifiables et non remboursables.

Les billets seront mis en vente à partir de 10h00, ce mercredi 1er juillet 2026, dans les agences commerciales de Royal Air Maroc au Maroc ainsi que sur le portail dédié : https://golions.royalairmaroc.com