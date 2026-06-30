Manchester City affûte ses armes pour Ayyoub Bouaddi

Selon plusieurs médias, Manchester City a entamé des démarches en vue de recruter l’international marocain Ayyoub Bouaddi, milieu de terrain du LOSC.

Âgé de 18 ans, Bouaddi a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens grâce à ses performances avec la sélection nationale lors de la Coupe du monde 2026.

Le journaliste italien Fabrizio Romano, référence en matière de transferts des joueurs, affirme que Manchester City a engagé des discussions en vue d’un éventuel recrutement cet été.

Toujours selon la même source, le club anglais considère l’international marocain comme une cible à long terme. Les Citizens n’excluent d’ailleurs pas de le laisser une saison supplémentaire à Lille afin de poursuivre sa progression avant de l’intégrer à leur effectif.

Sous contrat avec le LOSC jusqu’à l’été 2029, Ayyoub Bouaddi est actuellement estimé à 50 millions d’euros sur le marché des transferts.

H.M.