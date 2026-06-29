Crash d’un hélicoptère en Arabie Saoudite: les condoléances du Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, suite au crash d’un hélicoptère appartenant à la compagnie Saudi Aramco à Ras Tanura.

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une grande émotion et affliction la triste nouvelle du crash d’un hélicoptère appartenant à la compagnie Saudi Aramco à Ras Tanura, ayant fait plusieurs morts.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au Roi d’Arabie Saoudite, et à travers lui aux familles éplorées ainsi qu’à l’ensemble du peuple saoudien frère, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, suite à cette terrible épreuve, le destin de Dieu étant imparable, implorant le Très-Haut d’accueillir les défunts dans son vaste paradis et d’apporter patience et réconfort à leurs familles.

Le Souverain saisit cette occasion pour implorer le Tout-Puissant d’épargner le Roi d’Arabie Saoudite ainsi que le peuple saoudien frère de tout malheur.

« Je vous prie d’agréer, Serviteur des Lieux Saints de l’Islam et cher frère, l’expression de Ma plus sincère sympathie, ainsi que l’assurance de Ma plus haute considération et de Mon profond respect », écrit le Roi.

S.L.