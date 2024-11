Expo « Quand l’Art s’invite en résidence » : la Galerie Banque Populaire célèbre les jeunes talents

La Galerie Banque Populaire de Rabat a inauguré sa saison culturelle avec l’exposition « Quand l’Art s’invite en résidence », une vitrine des créations de la 3e édition de la résidence artistique de la Fondation Banque Populaire. Jusqu’au 28 février 2025, le public pourra découvrir les œuvres des huit jeunes talents qui, encadrés par des professionnels, ont exploré le thème ambitieux du « Monde de demain ».

Le vernissage, tenu le 8 novembre, a également été l’occasion de remettre le « Prix Fondation Banque Populaire » pour les jeunes artistes aux trois lauréats distingués pour l’originalité et la qualité de leurs œuvres.

La résidence, organisée cet été au Centre de Vacances de la Banque Populaire à Bouznika, a rassemblé des jeunes artistes issus de l’Institut des Beaux-Arts de Tétouan et de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca. Ces créateurs émergents, comme Fatima Ezzahra Khilad et Soufiane Nait Addi, ont participé à des master classes et ateliers de sérigraphie et de poterie. Ce cadre propice leur a permis d’aborder des sujets divers allant du patrimoine culturel marocain à des réflexions introspectives sur la condition humaine et l’expressivité psychologique, dévoilant ainsi une vision artistique riche et variée.

En récompensant Soufiane Nait Addi, Zouheir Chihad et Imane Laaribi, le groupe Banque Populaire réaffirme son engagement à soutenir l’art et la culture au Maroc, offrant aux jeunes talents un tremplin pour affiner leur art et partager leurs perspectives avec le grand public. Ce programme témoigne de la volonté de la Fondation Banque Populaire de nourrir la créativité locale et de contribuer activement à la scène artistique nationale, renforçant ainsi l’accès à la culture pour tous.