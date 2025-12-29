L’Oréal Maroc célèbre 65 nouveaux talents en coiffure

L’Oréal Maroc a célébré la réussite de 65 étudiants en coiffure lors d’une cérémonie de remise de certificats tenue à son Académie de coiffure de Casablanca.

Cet événement marque l’achèvement du cycle de formation de l’année 2025, porté par l’expertise des équipes éducatives de la Division des Produits Professionnels. Cette nouvelle promotion de coiffeurs et coiffeuses qualifiés est prête à renforcer un secteur en constante évolution et en forte demande sur le marché national.

Un engagement historique pour un savoir-faire fondateur

La coiffure représente, pour L’Oréal, un savoir-faire fondateur, profondément ancré dans l’histoire du Groupe depuis 116 ans, avec la création, par Eugène Schueller en 1909, de la Société française des teintures inoffensives pour cheveux, qui deviendra le Groupe L’Oréal. Tout commence avec la teinture pour cheveux qu’il formule, fabrique et vend aux coiffeurs parisiens.

Depuis, nous travaillons main dans la main avec les coiffeurs du monde entier. La Division Produits Professionnels s’adresse aux salons de coiffure et vise à développer l’industrie capillaire de manière durable et au bénéfice de tous.

L’Académie L’Oréal Professionnel : un pôle d’excellence de 400 m²

Pour concrétiser cet héritage en un impact tangible, L’Oréal Professionnel s’appuie sur son Académie de coiffure de 400 m² à Casablanca. Conçue comme un véritable lieu de transmission et de développement des compétences, cet espace d’exception accueille régulièrement des formations continues, des masterclass, des lancements de produits et des sessions dédiées aux coiffeurs et aux écoles partenaires.

« Aujourd’hui nous assistons à la concrétisation de l’engagement de L’Oréal envers la jeunesse marocaine et l’avenir des professions de la beauté. C’est avec une grande fierté que nous célébrons l’aboutissement du travail, de la rigueur et la passion de ces jeunes talents formés par des équipes dédiées et qui s’apprêtent désormais à s’engager dans le métier exigeant de la coiffure. En accompagnant chaque nouvelle génération de coiffeuses et coiffeurs, nous valorisons concrètement la coiffure comme une voie de carrière prometteuse et pleine d’opportunités. Cet investissement dans leurs parcours contribue à dynamiser nos communautés locales, en offrant des perspectives concrètes et en insufflant un nouvel élan. C’est en cultivant ces compétences essentielles que nous contribuons activement à renforcer l’employabilité, à inspirer de nouvelles vocations et, in fine, à assurer un avenir plus qualitatif pour l’industrie de la coiffure au Maroc. » a déclaré Laila Benjelloun, Directrice Générale de L’Oréal Maroc.

« Cette cérémonie de remise de certificats illustre concrètement le rôle que joue la Division des Produits Professionnels de L’Oréal Maroc dans le développement et la structuration durable de l’industrie de la coiffure. Notre ambition est claire : aller bien au-delà de la transmission des techniques, en créant des passerelles entre les écoles, les talents émergents et les salons, et en préparant les coiffeurs de demain à répondre aux exigences d’un marché en constante évolution. A travers notre académie, nos équipes éducation et nos partenariats, nous investissons durablement dans le capital humain, convaincus que l’excellence du métier de coiffeur est un levier clé de croissance et de valorisation pour toute l’industrie. » a expliqué Yassine Najmi, Directeur Général de la Division des Produits Professionnels de L’Oréal Maroc.

Une mobilisation humaine et experte pour accompagner l’industrie

La Division des Produits Professionnels de L’Oréal Maroc met en œuvre une organisation structurée et un engagement humain pour accompagner l’industrie de la beauté professionnelle en mutation. Quatre éducateurs professionnels et deux formateurs dédiés aux étudiants, complétés par une équipe terrain itinérante, assurent un soutien quotidien et direct aux professionnels en salon. Cette mobilisation permet de répondre aux besoins spécifiques du terrain, de renforcer les bonnes pratiques et d’établir durablement des standards élevés de service et de qualité. Notre objectif est d’offrir aux experts de la coiffure et, par extension, aux consommateurs, des soins, des expériences et des prestations capillaires de la plus haute qualité en termes de performance, de sécurité et de durabilité.

Cette dynamique s’inscrit dans une ambition claire : valoriser le métier de coiffeur au Maroc et contribuer, aux côtés des écoles et des acteurs du secteur, à l’élévation des standards de formation à l’échelle nationale. Les actions menées s’inscrivent dans plusieurs villes clés, notamment Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech, afin d’accompagner l’écosystème là où il se développe, et là où les besoins en compétences se font le plus sentir.

Élever les standards de formation à l’échelle nationale

Cette dynamique s’inscrit dans l’ambition claire de L’Oréal Professionnel Maroc : valoriser le métier de coiffeur et contribuer, en partenariat avec les écoles et les acteurs du secteur, à l’élévation des standards de formation à l’échelle nationale. L’engagement de L’Oréal Maroc dans la structuration de la formation est constant, comme en témoigne la convention avec l’OFPPT pour la cocréation de la première filière coiffure, incluant un cursus dédié et un appui au perfectionnement des formateurs. À l’échelle internationale, la Division Produits Professionnels travaille avec un réseau de plus de 400 000 salons partenaires, partageant cette même vision : faire grandir le métier, renforcer l’employabilité des jeunes talents, et contribuer à une industrie capillaire plus forte et plus qualitative.

A propos de La Division des Produits Professionnels

La Division des Produits Professionnels de L’Oréal Maroc accompagne le développement de l’industrie de la coiffure en travaillant au plus près des professionnels du secteur. Elle collabore en direct avec plus de 250 salons partenaires à travers le Royaume et couvre plus de 4 500 salons supplémentaires via son réseau de distribution indirect, assurant ainsi une présence nationale forte et structurée. Présente au Maroc à travers ses deux marques emblématiques L’Oréal Professionnel et Kérastase, la Division joue un rôle clé dans l’élévation des standards du métier. À travers son Académie de coiffure à Casablanca, ses programmes de formation, ses masterclasses et ses partenariats avec les écoles, la Division des Produits Professionnels s’engage durablement pour renforcer l’employabilité des jeunes talents, accompagner la montée en compétences des coiffeurs et contribuer à une industrie capillaire marocaine plus forte et plus qualitative.

A propos de L’Oréal Maroc

Créée en 1943, L’Oréal Maroc est spécialisée dans la cosmétique et la beauté, avec au total plus de 18 marques de renommée internationale qui sont commercialisées par la filiale marocaine. L’objectif est de répondre aux aspirations de beauté des marocains dans leur infinie diversité.

La performance de L’Oréal Maroc, repose avant tout sur l’engagement quotidien et l’enthousiasme dont font preuve ses équipes. Elles communiquent leur passion et leur expertise de la beauté au plus grand nombre de consommateurs marocains à travers 4 grandes Divisions que sont La Division des Produits Grand Public, La Division Beauté Dermatologique, La Division des Produits Professionnels et la Division L’Oréal Luxe. L’Oréal Maroc couvre 4 circuits de distribution : les grandes surfaces, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure et les parfumeries et chaines de produits de beauté.