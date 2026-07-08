La Bourse de Casablanca clôture ses échanges en baisse ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse mercredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,93% à 18.055,63 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 1% à 1.328,05 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 0,73% à 1.287 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a cédé 0,85% à 1.809,25 pts. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé la séance sur des pertes respectives de 0,9% à 17.307,61 pts et de 1,03% à 15.546,67 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-2,75%), « Banques » (-2,48%) et « Participation et promotion immobilières » (-1,19%) ont accusé les plus forts replis.

À l’inverse, les secteurs « Industrie agricole » (+0,6%), « Électricité » (+0,52%) et « Sylviculture et papier » (+0,4%) ont signé les meilleures performances.

Les échanges ont avoisiné 2,7 milliards de dirhams (MMDH), dont 2,56 MMDH sous forme de d’opérations d’augmentation du capital. Les instruments les plus actifs ont été CIH (15,63 MDH), Label’Vie (13,7 MDH) et TGCC (12,38 MDH).

La capitalisation boursière a atteint près de 1.037 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Promopharm (-5,93% à 1.269 DH), SMI (-4,77% à 5.966 DH), Minière Touissit (-4,11% à 4.600 DH), Stroc Industrie (-3,31% à 175 DH) et Addoha (-2,5% à 34,37 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

À l’opposé, Sonasid (+3,06% à 1.989 DH), Colorado (+2,44% à 79,9 DH), Ciments du Maroc (+1,16% à 1.650 DH), Alliances (+0,78% à 394,6 DH) et Bank of Africa (+0,77% à 196 DH) ont réalisé les meilleures performances.

S.L