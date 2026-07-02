La Bourse de Casablanca termine sa séance sur une note positive ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note positive jeudi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 0,98% à 18.298,7 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,66% à 1.342,37 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 1,34% à 1.303,72 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a avancé de 0,85% à 1.844,61 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé la séance sur des hausses respectives de 0,7% à 17.516,21 pts et de 1,07% à 15.783,16 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Mines » (+4,74%), « Industrie agricole » (+2,99%) et « Services de transport » (+2,33%) ont signé les meilleures performances.

À l’inverse, les secteurs « Agroalimentaire/Production » (-1,63%), « Pétrole et gaz » (-0,83%) et « Loisirs et hôtels » (-0,48%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont porté sur plus de 268,36 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central actions et dominés par BCP (164,65 MDH), Sodep-Marsa Maroc (29,46 MDH) et Attijariwafa Bank (24,94 MDH).

La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé 1.048,35 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Minière Touissit (+7,14% à 4.880 DH), SMI (+6,62% à 6.556 DH), Managem (+4,23% à 13.612 DH), CMGP Group (+2,99% à 345 DH) et Cash Plus (+2,84% à 269,5 DH) ont affiché les plus fortes progressions.

Par ailleurs, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Lesieur Cristal (-5,36% à 350,15 DH), Afric Industries (-4,44% à 323 DH), Cartier Saada (-3,55% à 27,48 DH), S.M Monétique (-2,92% à 499 DH) et BCP (-1,88% à 263,9 DH).

S.L.