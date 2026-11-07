Abdelaziz Kerkache prend les commandes de la Centrafrique

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération Centrafricaine de Football (FCF) a officialisé vendredi, la nomination du technicien marocain, Abdelaziz Kerkache au poste de sélectionneur de l’équipe nationale A des Fauves de Centrafrique, en remplacement d’Éloge Enza Yamissi.

La République centrafricaine mise ainsi sur l’expérience du technicien marocain pour conduire les Fauves de Bas-Oubangui vers de nouveaux défis.

Durant sa carrière, le technicien marocain avait notamment, dirigé le Mouloudia d’Oujda, l’Ittihad Khémisset, le KAC de Kénitra, l’Olympique Khouribga, la Renaissance de Zemamra, ainsi que le club botswanais Township Rollers FC.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Abdelaziz Kerkache a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la double confrontation face au Bénin, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027.