Rafik El Arguioui « ravi » de sa convocation avec l’équipe nationale U23

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain marocain du club néerlandais SC Cambuur Rafik El Arguioui s’est dit « ravi » de sa première convocation avec l’équipe nationale des moins de 23 ans, après un début de saison marqué par quatre buts en sept matches en Eredivisie.

« J’étais super content, j’ai partagé la nouvelle avec mes parents, et ils étaient ravis eux aussi », a déclaré El Arguioui à la chaîne sportive ESPN après le match nul de Cambuur face à l’ADO Den Haag (1-1), samedi, lors de la 7e journée du championnat des Pays-Bas.

El Arguioui rejoindra lundi la sélection marocaine, convoquée par l’entraîneur Jamel Aït Ben Idir pour un rassemblement de 28 joueurs prévu du 20 septembre au 6 octobre au Complexe Mohammed VI de football.

Le Maroc disputera deux matches amicaux durant ce rassemblement. Les Lionceaux de l’Atlas affronteront d’abord le Mali, le 1er octobre au stade Moulay El Hassan de Rabat, avant de jouer contre la Tanzanie, le 5 octobre au stade du Village sportif de Tanger.

« Je vais jouer deux matchs importants et je suis ravi de cette opportunité. Je suis reconnaissant de pouvoir l’avoir », a dit El Arguioui, qui avait déjà porté les couleurs du Maroc chez les moins de 20 ans.

« J’espère pouvoir montrer mon potentiel et progresser à partir de là », a ajouté le milieu de terrain, qui découvre la catégorie U23.

Ces deux rencontres amicales serviront de préparation à la double confrontation contre l’Ethiopie, prévue en novembre au premier tour des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 23 ans, qui sera organisée en Egypte.