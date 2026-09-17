Maroc-Algérie : les frontières exceptionnellement rouvertes cette semaine

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Les autorités algériennes ont remis mercredi au Maroc 33 candidats à l’émigration, dont une femme, via le poste-frontière Oujda-Maghnia.

Dans un communiqué dont Le Site info détient une copie, l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile à Oujda indique qu’il s’agit du deuxième groupe rapatrié depuis le début du mois de septembre. Les personnes concernées sont originaires de plusieurs villes du Royaume, dont Nador, Safi, Meknès, Oujda, Fès, Berkane, Salé, Taounate, Khémisset, Guercif, Zagora, Madagh et Tissa.

L’association affirme continuer à suivre de nombreux dossiers relatifs à des Marocains détenus, portés disparus ou décédés. Elle dit également recevoir plusieurs demandes d’intervention, notamment pour suivre les procédures judiciaires et transmettre les documents nécessaires à l’identification des personnes concernées et à l’établissement de leur lien de parenté avec leurs familles.

L’organisation fait par ailleurs part de sa vive inquiétude concernant la situation de plusieurs ressortissants marocains retenus ou arrêtés en Libye.

H.M.