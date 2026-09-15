Marrakech : prison ferme pour le vendeur accusé d’avoir escroqué un touriste

A la Une

Le tribunal de première instance de Marrakech a condamné, lundi, un vendeur de fruits secs à dix mois de prison ferme pour avoir escroqué un touriste étranger.

Une vidéo avait fait le tour de la Toile, montrant le commerçant réclamer 200 dirhams au tourisme en échange d’une petite quantité de fruits secs, estimée à moins de 50 grammes et composée de quelques cacahuètes, figues et dattes.

Les images, largement relayées sur les réseaux sociaux, avaient provoqué une vague d’indignation et suscité la réaction des autorités.

Peu après la diffusion de la séquence, les services sécuritaires de Marrakech étaient intervenus pour interpeller le vendeur et fermer son commerce. Sur instructions du parquet, le mis en cause avait été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire, avant l’engagement des poursuites à son encontre.

H.M.