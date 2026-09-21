OM: Génésio encense Aguerd après sa prestation face au PSG

Bruno Génésio, entraîneur de l’Olympique de Marseille, a salué la prestation de l’international marocain Nayef Aguerd, malgré la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain (2-1), en championnat de France.

À l’issue de la rencontre, Génésio a déclaré : «Aguerd continue clairement de progresser. Il a franchi un cap important lors du dernier match face au Paris Saint-Germain»

Et d’ajouter : « Je pense qu’il n’est désormais plus très loin de retrouver son meilleur niveau, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. »

Aguerd a retrouvé les terrains au début de la saison actuelle, après une longue absence due à une blessure qui l’avait privé de la deuxième partie de la saison dernière.

Ces dernières semaines, le défenseur marocain a progressivement retrouvé ses sensations. Il a regagné sa place dans le onze de l’OM et semble se rapprocher de son niveau habituel.

Les éloges de Génésio interviennent avant le rassemblement d’Aguerd avec la sélection nationale marocaine, en préparation des deux rencontres face au Gabon et au Lesotho, avec également une confrontation contre le Ghana prévue durant cette période internationale.