Festival du film court de Marrakech : la célèbre actrice turque Tuba Büyüküstün présidera le jury

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Le Festival du film court de Marrakech a annoncé la nomination de la star turque Tuba Büyüküstün à la présidence du jury international de sa sixième édition, qui se tiendra à Marrakech du 25 au 30 septembre 2026.

Cette nomination vient saluer le parcours artistique et l’expérience diversifiée de l’actrice, considérée comme l’une des figures majeures de la télévision et du cinéma turcs. Tuba Büyüküstün s’est également distinguée par son intérêt pour les arts visuels ainsi que par son engagement dans le domaine humanitaire.

Selon le festival, la présence de Tuba Büyüküstün apportera une dimension internationale supplémentaire à cette sixième édition, compte tenu de son expérience artistique et de sa notoriété sur la scène internationale. Sa nomination à la tête du jury marque également le début d’une collaboration prometteuse entre l’artiste et le festival, avec la possibilité de développer à l’avenir différents projets et partenariats.

Tuba Büyüküstün ne se limite pas à sa carrière artistique. Elle est également engagée dans plusieurs actions humanitaires et occupe le rôle d’ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, témoignant ainsi de son intérêt pour les causes sociales et humanitaires.

L’édition 2026 du Festival du film court de Marrakech devrait réunir une diversité de talents et de productions cinématographiques, avec un accent particulier sur les jeunes talents et les œuvres de courte durée, tout en contribuant à renforcer la position de Marrakech comme une destination importante pour le cinéma et la culture dans la région.

Le choix d’une personnalité artistique de l’envergure de Tuba Büyüküstün pour présider le jury traduit ainsi la volonté du festival de renforcer son ouverture sur les expériences cinématographiques internationales et de consolider sa place dans le paysage culturel et artistique marocain.