Liga: revivez la défaite du Real Madrid face à l’Atlético (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid s’est incliné dimanche face à l’Atlético de Madrid (2-1) au stade Metropolitano, concédant ainsi son deuxième revers sous la direction de José Mourinho et permettant au FC Barcelone de creuser l’écart en tête de la Liga, avec désormais six points d’avance sur les Merengue.

Le Real (3e, 15 points) a concédé l’ouverture du score sur penalty après l’expulsion de son défenseur espagnol Dean Huijsen, sanctionné pour avoir retenu son adversaire dans la surface. Le champion du monde Alejandro Grimaldo a transformé la sentence à la 53e minute (1-0).

Les hommes de Mourinho ont ensuite encaissé un deuxième but à l’heure de jeu, lorsque l’ancien Lillois Jonathan David a repris un centre pour doubler la mise (60e, 2-0).

Thibaut Courtois a évité au Real Madrid une défaite plus lourde, notamment grâce à une parade décisive sur une tête du Cuti Romero à la 66e minute, mais n’a rien pu faire sur les deux réalisations de l’Atlético.

Malgré la réduction de l’écart signée Antonio Rüdiger à la 89e minute et les dernières tentatives des Merengue, les hommes de Mourinho n’ont pas réussi à égaliser et concèdent ainsi leur première défaite dans le derby au Metropolitano depuis septembre 2022.