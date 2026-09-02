Badr Hari arrêté par la police néerlandaise, voici pourquoi !

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Les autorités néerlandaises ont interpellé, mardi matin à Amsterdam, la star marocaine de kick-boxing, Badr Hari, soupçonnée d’être impliquée dans une affaire de menaces et d’injures. A l’heure actuelle, nous ignorons la raison de cette dispute.

Selon des médias néerlandais, l’interpellation a eu lieu vers 9 heures, dans la rue « Van Leijenberghlaan », située dans le quartier de Buitenveldert. La police serait intervenue à la suite de l’incident et a procédé à l’arrestation d’un homme âgé de 41 ans.

L’avocat de Badr Hari, Sjem Polat, a confirmé que son client était bien la personne interpellée par la police. Les autorités n’ont toutefois pas révélé l’identité de la personne qui aurait été la cible des menaces et des insultes présumées. L’enquête se poursuit.

Cette interpellation intervient quelques mois après une précédente affaire. En février 2025, Badr Hari avait été arrêté à la suite d’une plainte déposée par son ancienne compagne. Il avait par la suite été condamné à 24 heures de travail d’intérêt général, à une indemnisation financière, ainsi qu’à une interdiction de la contacter ou de l’approcher pendant une durée d’un an.